Магас, 1 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ингушетии внесены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Указом главы республики Махмуда-Али Калиматова переводятся на самоизоляцию и удаленный режим работы работающие лица в возрасте старше 60 лет.

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Для детей до 14 лет введен запрет на посещение мест массового пребывания людей. Это касается предприятий общепита, рынков, вокзалов, кинотеатров. Кроме того, запрещена работа торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов в закрытых помещениях. Все эти меры будут действовать до 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Кроме того, ограничена по наполняемости залов работа предприятий общепита и спорта, концертных залов и театров. В них могут быть заполнены не более 50% мест.

Ограничения вводятся для свадебных и траурных мероприятий. На них могут присутствовать не более 20−30 лиц. При этом рекомендовано отказаться от участия в таких мероприятиях лицам старше 60 лет.

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