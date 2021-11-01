Москва, 1 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В мире на фоне пандемии начался продовольственный кризис, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

Government.ru Дмитрий Медведев

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — сказал он.

По его словам, в настоящее время в мировой экономике происходит спад, который намного серьезнее, чем был в период кризиса 2008−2009 годов.

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Медведев подчеркнул, что преодолеть последствия кризиса можно путем проведения эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев отметил, что пятая фаза пандемии коронавируса началась весной 2021 года и продолжается до сих пор в России. В настоящее время наблюдается подъём заболеваемости, который, с учётом больших объёмов тестирования, достиг «исторического максимума».

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