Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ростовской области подсчитали количество вакцины «Спутник Лайт», которая должна использоваться только для повторной вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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«Спутник лайт» присутствует в регионе в количестве более 14 тысяч доз. Поставки регулярны», — уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

Власти предлагают уточнять наличие антиковидной вакцины в том или ином прививочном пункте по телефонам.

ИА REGNUM напоминает, что российская вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для повторной вакцинации, но не в качестве основной вакцины от COVID-19. Такую рекомендацию дал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Это связано с широким распространением на территории России «дельта"-штамма коронавируса, а более качественный иммунитет формируется после двух этапов вакцинации.

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