Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в случае нехватки транспорта в период нерабочих дней могут увеличить количество автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

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«В связи с началом действия ограничительных мер на территории Ростовской области отмечается снижение транзакций в системе безналичной оплаты проезда на 8%. Исходя из опыта 2020 года, в нерабочие дни снижение пассажиропотока может достигнуть порядка 60%», — уточнили власти.

В настоящее время в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока количество подвижного состава сокращено на 18%. Однако в случае нехватки транспорта работа муниципальных маршрутов будет оперативно переведена в режим буднего дня.