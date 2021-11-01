Москва, 1 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Страны мира должны поступиться своими геополитическими интересами и признать вакцины от COVID-19, созданные в других государствах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Все государства мира… обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведённые в других странах», — отметил Медведев.

Также он заявил о важности снабжения ООН или ВОЗ достаточным количеством препаратов от COVID-19 для передачи странам, неспособным купить их самостоятельно.

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По его словам, внедрение «ковидных паспортов» является логичным и наиболее простым способом передвижения людей по миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что пятая фаза пандемии коронавируса началась весной 2021 года и продолжается до сих пор в России. В настоящее время наблюдается подъём заболеваемости, который, с учётом больших объёмов тестирования, достиг «исторического максимума».

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