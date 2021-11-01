Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 22 мониторинговые группы приступили к антиковидным рейдам, которые продлятся в период нерабочих дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Sev.gov.ru Масочный режим

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Пресекать нарушения антиковидных запретов мониторинговые группы будут не только в дневные часы, но и в ночное время суток. Особое внимание уделят соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Проверке подвергнутся предприятия, в отношении которых установлены коронавирусные ограничения.

Следить за соблюдением санитарных требований планируется до стабилизации эпидемической ситуации.