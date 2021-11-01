Баку, 1 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 31 октября выявили 2261 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 11 697 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 531 370 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 494 179 человек, в том числе 1805 — за последние сутки. Под наблюдением медиков 28 761 носитель коронавируса.

Всего в стране скончались 7074 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2189 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 14 051 теста. Выздоровевшими медики признали 1585 человек. Скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19.