Сеул, 1 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1686 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1666 случаев заражения локальные, ещё 20 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 366 386.

Известно, что показатель менее двух тысяч человек в день выявлен впервые за последние пять дней, а показатель более тысяч случаев — фиксируется на протяжении четырёх месяцев. Представители органов здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможной вспышкой заболеваемости после праздника Хэллоуин.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на девять человек — до 2858 человек. Уровень смертности составил 0,78%.