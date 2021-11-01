Москва, 1 ноября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Никаких жалоб и нареканий по поводу побочных действий российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже у получивших третью дозу препарата. Такое заявление сделал 1 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — так ответил Гинцбург на вопрос о самочувствии ревакцинированных «Спутником V».

Как уточнил специалист ранее, вакцинация двухкомпонентной вакциной «Спутник V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата, с большой вероятностью защитит не только от тяжёлых последствий течения COVID-19, но и вообще от заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по какой причине задерживается одобрение российской вакцины «Спутник V» ВОЗ и ЕМА.