Хабаровск, 1 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Хабаровском крае введены новые правила посещения мест массового скопления людей. Таким организациям дано право работать только при условии заполняемости помещений не более, чем на 50%, а массовые мероприятия в регионе полностью отменены. Подписано соответствующее постановление о введении дополнительных ограничений в связи с распространением COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Организованно собираться пока нельзя с развлекательными, спортивными, рекламными, религиозными и просветительскими целями. При посещении учреждений культуры Хабаровска с 1 ноября необходимо предъявлять QR-код. Деятельность игровых комнат и аттракционов приостановлена с 30 октября по 7 ноября. Кинотеатры, филармонии, театры, цирки и дома культуры продолжат работать при условии 50-процентной загруженности.

«Такие же ограничения предусмотрены для проведения религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний», — отметили в правительстве Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 ноября без предъявления QR-кода нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел Хабаровского края, не пустят в учреждения общепита. На прошлой неделе в регионе было дополнительно развернуто 210 ковидных коек.