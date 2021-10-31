Рим, 31 октября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Джо Байденом на «полях» саммита Группы двадцати (G20) в Риме была полезной. Об этом российский дипломат сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Лавров

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»Состоялся … полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину (президент России), — заявил Лавров. — Подчеркнул (президент США Джо Байден) свою нацеленность на дальнейшие контакты».

По его словам, он с главой Белого дома США также кратко обсудил и то, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пообщался с президентом США Джо Байденом в Риме.