Рим, 31 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Страны G20 приблизились к тому, чтобы выделять $100 млрд в год в качестве помощи бедным государствам для решения проблем в области климата, заявил 31 октября премьер-министр Италии Марио Драги.

EU2016 SK Марио Драги

Он напомнил, что ранее «было обещание выделять 100 млрд в год самым бедным странам для борьбы с изменением климата».

«Было много разговоров о том, что страны «двадцатки» все еще далеки от этой цели. На самом деле, мы очень близки, мы (находимся на уровне) 82−83 млрд», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнётся в шотландском Глазго 31 октября, не обязательно придут к прогрессу.

Читайте также: Джонсон оценил важность конференции по климату в Глазго