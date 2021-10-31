Рим, , 21:59 — REGNUM Если открывшаяся 31 октября в Глазго конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) закончится неудачей, то это обнулит все достижения мировой координации в вопросах климата, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон Boris-johnson.com

«Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно измениться. Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Он назвал данный документ, принятый в 2015 году, «клочком бумаги», подчеркнув важность дальнейшей работы по указанным в нем целям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил, что участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнётся в шотландском Глазго 31 октября, не обязательно придут к прогрессу.