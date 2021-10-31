Рим, 31 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Дискриминация на международном уровне признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин и продолжение «вакцинного национализма» с использованием различных методов недопустимо. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 31 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

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По его словам, мировая экономика по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами, несмотря на начавшийся в 2021 году процесс восстановления.

«Организации, контролирующие мировую финансовую систему, не должны становиться инструментом политических манипуляций, не имеющих какого-либо разумного экономического оправдания», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном в Риме.