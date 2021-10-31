В Молдавии за сутки выявили более 650 носителей коронавируса
Кишинёв, 31 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 653 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба минздрава республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 337 768 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 315 929 человек.
За время пандемии в 7790 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.
Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в стране выявили более 1250 случаев заражения коронавирусом.