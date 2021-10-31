Рим, , 20:15 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал лидеров стран G20 добиться успеха по вопросу климатических изменений. Об этом американский лидер заявил на полях саммита «Большой двадцатки».

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не хотел бы, чтобы предыдущие поколения, глядя на сегодняшний саммит, думали: «Как мы все провалили». Будущие поколения должны думать: «Вот почему нам все удалось», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы и годы будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата.

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