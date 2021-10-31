Рим, 31 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал лидеров стран G20 добиться успеха по вопросу климатических изменений. Об этом американский лидер заявил на полях саммита «Большой двадцатки».

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Не хотел бы, чтобы предыдущие поколения, глядя на сегодняшний саммит, думали: «Как мы все провалили». Будущие поколения должны думать: «Вот почему нам все удалось», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы и годы будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата.

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