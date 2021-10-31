Рим, , 19:42 — REGNUM Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели встречу в Риме 31 октября. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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По данным журналистов, переговоры лидеров двух стран, которые продолжались 50 минут в закрытом для прессы режиме, прошли в конгресс-центре «Нувола».

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Риме провели встречу президенты Турции и Индонезии Реджеп Тайип Эрдоган и Джоко Видодо.

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