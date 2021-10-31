Рим, 31 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Саммит «Группы двадцати» (G20), прошедший в столице Италии, не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Об этом 31 октября сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на странице в соцсети Twitter.

Un.org Антониу Гутерреш

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»Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами, — написал Гутерреш. — Но, по крайней мере, окончательно они не погибли».

Генсек ООН добавил, что теперь он связывает основные ожидания с предстоящей 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в британском Глазго.