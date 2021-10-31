Вашингтон, 31 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. За ситуацией на границе Российской Федерации и Украины продолжают следить в министерстве обороны США. Об этом 31 октября сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот, комментируя материал газеты The Washington Post.

David B. Gleason Пентагон

«Мы (Пентагон) продолжаем следить за ситуацией в регионе, — отметил Семелрот. — Но пока не можем сообщить ничего дополнительно».

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной якобы обеспокоены ряд американских и евросоюзных чиновников.

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