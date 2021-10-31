В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией на границе РФ и Украины
Вашингтон, 31 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. За ситуацией на границе Российской Федерации и Украины продолжают следить в министерстве обороны США. Об этом 31 октября сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот, комментируя материал газеты The Washington Post.
«Мы (Пентагон) продолжаем следить за ситуацией в регионе, — отметил Семелрот. — Но пока не можем сообщить ничего дополнительно».
Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной якобы обеспокоены ряд американских и евросоюзных чиновников.
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