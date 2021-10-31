Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Американская газета Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что ряд американских и евросоюзных чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной.

Утверждается, что чиновники фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». При этом не уточняется, о чиновниках каких стран идёт речь.

Якобы имеющее место перемещение войск вызывает опасение на Западе. Аналогичная ситуация была в апреле 2021 года, когда Россия сосредоточила значительные силы вблизи границы с Украиной. В Киеве тогда в очередной раз разгорелась военная истерия и вновь предлагалось решить конфликт в Донбассе силой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Донбассе наблюдается очередной обострение. Украинская сторона впервые применила в Донбассе боевой ударный беспилотник. Идет интенсивный обмен ударами на линии фронта.