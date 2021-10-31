Рим, 31 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Стабильности ситуации в мире не добавляет демонстрация флага военно-морских сил (ВМС) США в Черном море. Об этом 31 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров во время общения с журналистами в Риме, где прошёл саммит «Группы двадцати» (G20).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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»Демонстрация флага ВМФ США в Черном море, конечно же, это не единичный случай», — сказал российский дипломат, комментируя решение властей США отправить очередной военный корабль в Черное море.

Лавров напомнил, что ранее власти США уже объявляли необходимость захода своих военных судов в Черном море «задачами сдерживания России».

По его словам, стабильности данные действия властей США, конечно, не добавляют.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в столицу Италии для участия в саммите глав государств и правительств G20 прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.