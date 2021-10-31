Москва, , 17:29 — REGNUM Североатлантический альянс никакого взаимодействия с Россией не желает, заявил 31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции G20.

Он добавил, что альянс желал «только учить нас жизни, требуя каждый раз: давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Североатлантический альянс ведет опасные игры, заявляя о желании распространить свою миссию на весь мир.

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