Москва, 31 октября 2021, 17:29 — REGNUM Североатлантический альянс никакого взаимодействия с Россией не желает, заявил 31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что альянс желал «только учить нас жизни, требуя каждый раз: давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Североатлантический альянс ведет опасные игры, заявляя о желании распространить свою миссию на весь мир.
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