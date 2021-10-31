Верона, Италия, 31 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Локдаун, который ранее ввели на территории Российской Федерации, может быть продлен. Об этом рассказал замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» на «полях» XIV Евразийского экономического форума в Вероне.

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По его словам, данные меры могут принять, если коэффициент распространения коронавируса будет больше единицы. Горелов также добавил, что это не единственный критерий, учитывающийся при введении ограничительных мер. По словам специалиста, наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ также имеют важное значение.

«Альтернативы вакцинации нет, — сказал Горелов. — Если мы с вами (жители России) не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 40 993 новых случая заражения SARS-CoV-2.