Минск, 31 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1985 и достигло 600 168. Об этом БЕЛТА сообщили 31 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 600 168 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4631.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 573 994 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 631 444 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.