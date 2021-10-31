Екатеринбург, 31 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Свердловской области 30 октября зафиксировали сразу 711 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 190 обнаружены в Екатеринбурге. Всего в регионе выявили 157 371 носителя коронавируса.

1035 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 485 граждан подключены к аппаратам ИВЛ.