Рим, , 15:05 — REGNUM Участники саммита «Большой двадцатки» в Риме смогли договориться по формулировкам «климатической» части итогового коммюнике, в котором будет содержаться пожелание по ограничению потепления климата на 1,5 градуса Цельсия. Об этом сообщает газета la Repubblicaсо ссылкой на дипломатические источники.

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Сообщается, что для лидеры G20 согласны с тем, что необходимо предпринимать меры планетарного масштаба для сдерживания глобального потепления. Что ограничить потепление климата 1,5 градусами Цельсия необходимо достигнуть нулевого уровня выбросов к 2060 году. Вместе с тем, стороны продолжают переговоры по приверженности отказу от угольной промышленности и финансированию производства энергии из этого вида топлива.

Остальные пункты итогового коммюнике, по данным издания, согласованы.