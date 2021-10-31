Новосибирск, 31 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 31 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 3713 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Отметим, что по данным на 30 октября за минувшие сутки был выявлен 4331 случай заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба на утро 31 октября в регионе зарегистрировано 70 967 случаев коронавируса (+340 за сутки), в том числе у 6814 детей; 53 884 пациента полностью выздоровели (+49 за сутки); умерли 3380 человек (+14 за сутки).