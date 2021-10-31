Новосибирск, 31 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3444 пациента, в том числе 47 детей. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 306 человек, на ИВЛ — 55 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 739 986 тестов на коронавирус.