Санкт-Петербург, 31 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге зафиксировали 82 летальных исхода от COVID-19, сообщили 31 октября в федеральном оперштабе. Это стало новым антирекордом осени 2021 года, когда поднялась так называемая четвертая волна эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница

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Новый показатель суточной смертности в Петербурге — на шесть случаев больше, чем в предыдущий день. Одновременно на 19 случаев увеличилась суточная выявляемость коронавируса — до 3597 случаев за 30 октября.

Всего за время пандемии в Северной столице лабораторно подтверждено 708 554 случая инфицирования коронавирусом, из числа заболевших выздоровели 642 772 человека, в том числе 1884 пациента выписаны за минувшие сутки.

Число жертв COVID-19 в Петербурге достигло 23 880 человек. Показатель сертности составляет 446,2 смерти на 100 тыс. населения. Это самый высокий уровень среди регионов РФ.