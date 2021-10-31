Москва, 29 февраля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. С 2025 года в России будут предоставлять налоговые вычеты за сдачу нормативов тестов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и диспансеризацию. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Елена Афонина/ТАСС

По словам президента, в последние годы в России в разы увеличилось число регулярно занимающихся спортом россиян, что является одним из значимых достижений страны, в связи с чем властям нужно поощрять ответственно относящихся к своему здоровью граждан.

«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля Путин заявил, что в России стали меньше пить, особенно крепкий алкоголь. Глава государства назвали это хорошим результатом, положительно отражающемся на здоровье нации.

Правительство 8 февраля одобрило проект поправок ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете до 400 тысяч рублей для долгосрочных сбережений. В случае принятия документа положения Налогового кодекса синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах, предусматривающего программы формирования долгосрочных сбережений.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.