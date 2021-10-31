Москва, 31 октября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для повторной вакцинации, но не в качестве основной вакцины от COVID-19. Такую рекомендацию дал 30 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

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Министр здравоохранения РФ пояснил, что уже 31 октября выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет указан статус вакцины «Спутник Лайт». По словам Мурашко, в связи с широким распространением на территории России «дельта"-штамма коронавируса, «Спутник Лайт» должен использоваться исключительно как бустерная вакцина.

Как отметил глава Минздрава РФ, уже совершенно очевидно, что более качественный иммунитет формируется после двух этапов вакцинации, они принципиально важны, чтобы сохранить здоровье. Поэтому для первичной вакцинации рекомендовано использовать двухкомпонентную вакцину.

Напомним, что вакцина «Спутник Лайт» в отличие от «Спутника V», «Экиваккороны» и «Ковивака» однокомпонентная. Она рекомендуется тем, кто переболел COVID-19 как минимум полгода назад, либо в качестве бустерной вакцины тем, кто уже привился двухкомпонентным препаратом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почему российская вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена западными регуляторами.