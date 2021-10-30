Рим, 30 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайной ситуации, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом. Об этом 30 октября говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров

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»30 октября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Риме состоялась рабочая встреча … С. Лаврова с … Т. Адханомом, — говорится в сообщении. — … Основное внимание было уделено вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в деле борьбы с COVID-19».

Отмечается, что глава МИД РФ также подчеркнул важность включения разработанных в РФ вакцин в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в столицу Италии прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.