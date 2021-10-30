Рим, 30 октября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Президенты Турции и Индонезии Реджеп Тайип Эрдоган и Джоко Видодо провели встречу в Риме 30 октября. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин принимает участие в саммите G20 — трансляция»

Журналисты отмечают, что переговоры лидеров двух стран, которые продолжались 30 минут в закрытом для прессы режиме, прошли на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Италии Марио Драги в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме.

Читайте также: Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Италии в Риме