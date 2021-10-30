Рим, 30 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Италии Марио Драги в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме. Об этом сообщает 30 октября Anadolu Ajansı.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

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Журналисты отмечают, что встреча, которая продолжалась 35 минут, в конгресс-центре Nuvola прошла в закрытом для прессы режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите «Большой двадцати» (G20) в режиме видеоконференции заявил, что примером в области сокращения вредных выбросов должны стать развитые страны.

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