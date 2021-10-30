Рим, 30 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Примером в области сокращения вредных выбросов должны стать развитые страны. Об этом, как сообщило агентство «Синьхуа», заявил 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите «Большой двадцати» (G20) в режиме видеоконференции.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

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«Развитые страны должны служить примером в вопросе сокращения вредных выбросов», — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что развитые страны должны оказывать поддержку развивающимся странам в вопросах технологий и укрепления потенциала, а также выполнять свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Италии для участия в саммите глав государств и правительств G20.

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