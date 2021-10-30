Рим, , 17:07 — REGNUM Долгосрочного и консолидированного ответа стран «Большой двадцатки» (G20) требует ситуация с ростом цен на электроэнергию. Об этом сообщил 30 октября президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Twitter.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Рост цен на электроэнергию затрагивает весь мир», — написал глава государства.

По его словам, власти Франции намерены и далее оказывать поддержку жителям страны, однако необходимо обеспечить долгосрочный и последовательный ответ с учетом экологического перехода.

«Это послание, которое я передаю Группе двадцати», — отметил Макрон.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не видит свидетельств того, что Москва манипулирует ценами на энергоносители.