Новосибирск, 30 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В общественном пассажирском транспорте Новосибирской области в нерабочие дни будут усиленно проводится рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рейд по соблюдению масочного режима

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Уточняется, что помимо проверок на остановочных пунктах планируется проводить проверки объектов транспортной инфраструктуры, таких как, пригородный железнодорожный вокзал и автовокзал на Гусинобродском шоссе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным новосибирского минтранса, гости Новосибирска лучше соблюдают масочный режим, чем горожане.