Новосибирск, 30 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 октября, за сутки зарегистрировано 4331 обращение из-за ОРВИ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 29 октября, за прошедшие сутки, было зарегистрировано 4981 обращение из-за ОРВИ.

По данным оперативного штаба на утро 30 октября в регионе было зарегистрировано 70 627 случаев заражения коронавирусом (+349 за сутки), 53 835 пациентов полностью выздоровели (+188 за сутки), умерли 3366 человек (+12 за сутки).