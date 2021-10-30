Новосибирск, 30 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 октября, за минувшие сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 337 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 72 года, 74 года, 81 год, 84 года, 85 лет и женщины в возрасте 38 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 82 года, 83 года. Всего в регионе умерли 3366 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 70 627 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6770 детей; 53 835 пациентов полностью выздоровели (+188 за сутки).