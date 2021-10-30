Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после ночного рейда были опечатаны шесть баров, которые не соблюдали антиковидные меры. Об этом сегодня, 30 октября, сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Петербург

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Напомним, что в Санкт-Петербурге действует жесткий режим ограничений на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В частности запрещена работа ночных увеселительных заведений.

Власти осуществляют контроль за соблюдением режима ограничений. Проводятся рейды.

В ходе одного из рейдов было установлено, что запрет на работу проигнорировали клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. Также в двух заведениях на Садовой улице и Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.

Роспотребнадзор приостановил работу всех этих ночных заведений. Помещения была опечатаны. На заведения наложены штрафы за нарушение санитарной безопасности — до 300 тысяч рублей.