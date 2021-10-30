Екатеринбург, 30 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 29 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Всего с начала пандемии от этой болезни в регионе умерли 7442 гражданина. 1028 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 506 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В состоянии средней тяжести госпитализированы 8679 человек. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявили уже 156 660 носителей коронавируса. Поправились 141 446 человек.