Москва, , 14:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что позиция России во многом совпадает со странами G20 по вопросам глобального здравоохранения и развития экономики. Об этом российский лидер сказал сегодня, 30 октября, выступая на саммите G20.

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«Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италиейдля обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиции России, как я понял, из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», — сказал президент России.

Пандемия коронавируса привела к серьезнейшему экономическому кризису, напомнил Путин. Страны G20 были вынуждены принять решение о значительном увеличении бюджетных дефицитов. Это во многом позволило запустить процесс восстановления мировой экономики. Но Путин предупреждает, что такие экстраординарные меры, как покупка ценных бумаг Центральными банками, должны носить ограниченный характер во времени.