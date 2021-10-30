Рим, 30 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Саммит «Большой двадцатки» в Риме стартовал сегодня, 30 октября. Президент Джо Байден прибыл на саммит последним, опоздав на полчаса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Напомним, что шестнадцатый саммит «Большой двадцатки» проходит в Риме с 30 по 31 октября. Мировые лидеры обсуждают весь спектр мировых проблем. В частности, речь пойдет о восстановлении мировой экономики, измнении климата, защите окружающей среды, а также темах устойчивого развития.