Екатеринбург, 30 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Свердловской области за 20 октября обнаружили 708 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 164 у жителей Екатеринбурга. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

Всего в регионе обнаружили уже 156 660 носителей коронавируса. Выздоровели 141 446 человек.