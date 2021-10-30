В Свердловской области выявили уже более 700 случаев COVID-19 за сутки
Екатеринбург, 30 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Свердловской области за 20 октября обнаружили 708 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них 164 у жителей Екатеринбурга. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.
Всего в регионе обнаружили уже 156 660 носителей коронавируса. Выздоровели 141 446 человек.