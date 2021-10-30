Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В медицинских стационарах Петербурга на 30 октября размещены 7808 пациентов с COVID-19 и пневмонией, это на 37 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 октября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона»

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За пятницу, 29 октября, госпитализировано 538 таких пациентов, что на 15 человек меньше, чем сутками ранее. С учетом амбулаторных больных, в Петербурге одновременно лечатся от ковида более 47 тысяч человек.

По данным на 30 октября, в палатах реанимации коронавирусных стационаров находятся 746 пациентов (+28 человек к уровню предыдущих суток). В том числе 386 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+18 за сутки).

В Петербурге для развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На утро 30 октября были свободны 34,73% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторное лечение от COVID-19 получают в Петербурге 39 315 пациентов, это на 347 человек больше, чем в предыдущие сутки. Еще 4290 человек находятся на домашнем карантине, 25 человек — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки увеличился на 0,11 единицы и составляет на сегодня 1,09 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3578 новых носителей коронавируса, выписали 2604 человека, умерли от ковида за сутки 76 пациентов. Суточная выявляемость и смертность от COVID-19 находятся на пиковых значениях для осени 2021 года.