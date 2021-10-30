Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В период объявленных указом президента нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября 2021 года, в Петербурге будут дежурить 496 бригад скорой помощи, в том числе 35 специализированных бригад. Для больных с коронавирусом развернуто 9,5 тыс. коек.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«У всех бригад в достаточном количестве имеются лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и запас кислорода», — сообщил 30 октября глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Прием больных с COVID-19 и пневмониями продолжат 15 городских больниц и три стационара федерального подчинения. В них развернуто 9488 коек, из них 377 коек — для детей.

«Во всех стационарных учреждениях создан неснижаемый запас лекарственных препаратов не менее чем на 2 недели, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19. Создан запас средств индивидуальной защиты. Доставка и заправка кислорода осуществляются не реже одного раза в сутки», — отметил глава комздрава на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что городские поликлиники будут работать с 1 по 3 ноября в обычном режиме, с 4 по 7 ноября — усиленным дежурным составом. Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно с 1 по 7 ноября в стоматологических поликлиниках №№ 12, 20 и 32.

«Все пункты вакцинации — 175 стационарных и 45 мобильных — будут работать в обычном режиме», — добавил Дмитрий Лисовец.