Москва, 30 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его заместители, а также руководство Росздравнадзора выехали в регионы РФ, где ситуация с распространением коронавируса складывается наиболее тяжело. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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Напомним, что президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Мурашко и его заместителям отправиться в те регионы, в которых с распространением коронавирусной инфекции складывается наиболее угрожающая ситуация.

Уточняется, что руководство Минздрава и Росздравнадзора посетит девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом. Чиновники организуют методическую и практическую поддержку системам здравоохранения и медикам.