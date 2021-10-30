Екатеринбург, 30 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Свердловской области все мобильные и стационарные пункты вакцинации должны быть готовы к тому, чтобы принять желающих привиться от COVID-19. Об этом заявил и.о. губернатора региона Алексей Шмыков.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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«Необходимо создать условия для медперсонала и граждан», — отметил Шмыков.

Для выполнения данной задачи региональный минздрав договорился с Уральским государственным медицинским университетом. Шестикурсники лечебно-профилактического факультета пройдут практику в медицинских учреждениях первичного звена. В частности, они усилят амбулаторную службу. При кураторстве во стороны врачей и преподавателей они будут посещать пациентов на дому, а также выходить в иные отделения лечебных учреждений.

Специалисты, которые таким образом будут освобождены от данной работы, займут свои посты в пунктах вакцинации, в том числе и на территории торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, вплоть до 15 декабря граждане имеют возможность предъявлять при входе в COVID-free-зоны справку о прохождении первого этапа вакцинации. Также они могут посещать такие места со справкой о наличии противопоказаний к вакцинации, но тогда им придётся иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан в течение 72 часов до посещения площадки.