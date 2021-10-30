Москва, 30 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Вакцинированные от коронавируса вполне могут им заразиться, так как циркулирующий сейчас штамм «Дельта» обладает некоторыми неприятными особенностями. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Pixabay.com Коронавирус

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По словам Гинцбурга, штамм «Дельта» в отличие от предыдущих штаммов коронавируса, обладает особым характером взаимодействия с организмом человека.

«Привитые заражаются, потому что при «Дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он пояснил, что вирус успевает проникнуть в клетки, так как через шесть-восемь месяцев после прививки у людей начинает падать титр антител. При этом сохранившиеся клетки памяти начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, а это уже слишком поздно.

Коронавирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах. Чтобы в крови постоянно был высокий титр антител, Гинцбург предлагает ревакцинироваться раз в шесть месяцев.